sarabanda celebrity ospiti e anticipazioni di domenica 8 giugno

Nuovo appuntamento con “Sarabanda Celebrity” condotto da Enrico Papi – domenica 8 giugno, in prima serata. Domenica 8 giugno, torna, in prima serata su Italia 1 “ Sarabanda Celebrity ”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. 🔗 Leggi su 361magazine.com