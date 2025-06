Sarà un’estate ’spettacolare’ Teatro musica e anche fumetti

Follonica si prepara a vivere un'estate indimenticabile, ricca di spettacoli teatrali, concerti di musica leggera e classica, e il vivace Festival del Fumetto. Le amministratrici Stefania Turini e Azzura Droghini hanno svelato "Follonica Estate 2025", un calendario di eventi che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo tutta la comunità e superando i tradizionali confini temporali e spaziali. Un’estate da non perdere, dove cultura, divertimento e creatività si incontrano.

Teatro, musica (leggera e classica) e anche il festival del fumetto. Ieri mattina, all'interno della sala della giunta, l'assessora alla Cultura Stefania Turini e l'assessora al Turismo Azzura Droghini hanno presentato " Follonica Estate 2025 ", il programma degli eventi che si svolgeranno a Follonica. "Gli eventi non copriranno non più solo agosto e non si svolgeranno solo nel Parco Centrale. – dice Turini –. Abbiamo fatto sì che tutto il periodo che va da giugno a settembre sia coperto da appuntamenti e iniziative che si svolgeranno in vari luoghi simbolo della città. Inoltre, il programma è stato progettato in modo che ci siano eventi capaci di accontentare i gusti di diverse tipologie di pubblico".

