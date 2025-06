Sarà un Musetti all' attacco con Alcaraz | le ultime sconfitte possono servirgli

Lorenzo Musetti si prepara a sfidare il temibile Alcaraz in un match che promette emozioni intense. Le recenti sconfitte potrebbero essere la spinta giusta per dimostrare il suo vero valore. Per conquistare la vittoria, Lorenzo dovrà mantenere la concentrazione durante i turni di servizio, evitando di lasciarsi condizionare dalle variabili ambientali e climatiche. Solo così potrà puntare al grande colpo e scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Lorenzo cerca il grande colpo contro lo spagnolo: dovrà rimanere dentro il match nei suoi turni di servizio, non farsi condizionare dalle condizioni ambientali e climatiche.

