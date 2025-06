sara errani e jasmine paolini sono in finale nel doppio al roland garros

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale al Roland Garros, un risultato che fa sognare gli appassionati italiani. La loro vittoria schiacciante in semifinale, con un doppio 6-0, 6-1, dimostra tutta la forza, determinazione e talento di queste campionesse. Ora, l’attenzione si concentra sulla grande sfida decisiva. Riusciranno a conquistare il titolo e scrivere un’altra pagina memorabile della storia del tennis italiano? La risposta si scoprirà nella finale più attesa della stagione.

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale al Roland Garros dopo una semifinale senza storia. In appena un'ora e tre minuti di gioco, le due azzurre hanno travolto la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider con un netto 6-0, 6-1, concedendo alle avversarie appena un game in tutta la partita. Una prestazione impeccabile per la coppia italiana, che ha imposto il proprio gioco fin dai primi scambi e non ha mai perso il controllo del match. L'appuntamento per la finale è domenica 8 giugno. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, che in semifinale contro Carlos Alcaraz si è dovuto ritirare per un infortunio al terzo set.