Sapere aiuta a orientarsi La presenza del giornale in città è una garanzia

In un mondo in continua evoluzione, sapere e informarsi diventano strumenti fondamentali per orientarsi e crescere. La presenza di un giornale in città rappresenta una garanzia di trasparenza e consapevolezza, aiutando le giovani generazioni a sviluppare curiosità e spirito critico. Come ha sottolineato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, investire nella conoscenza è un passo verso un futuro più informato e responsabile, perché solo così i nostri ragazzi possono davvero...

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha portato il saluto suo e dell’amministrazione agli studenti durante la premiazione con un bel messaggio per il futuro. Perché informarsi è importante, soprattutto tra i più giovani? "La conoscenza, la curiosità verso i fatti che accadono attorno a noi, intuire i meccanismi causa-effetto dei fatti. Queste sono tutte cose che aiutano nella vita di tutti i giorni e che nascono naturalmente quando ci si informa su quello che accade nella propria città, nel proprio Paese e nel resto del mondo. Informarsi fin da giovani aiuta a prendere posizione e ad avere un posto nel mondo, contribuendo a formare la propria identità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sapere aiuta a orientarsi. La presenza del giornale in città è una garanzia"

In questa notizia si parla di: Aiuta Città Sapere Orientarsi

Progettare il disordine aiuta a liberare la città dalla sua rigidità disumana - Progettare il disordine può liberare le città dalla loro rigidità disumana, rendendole più vivibili e autentiche.

COSE DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE PER PARIGI #parigi #stafemeri #infoparigi #vivereaparigi