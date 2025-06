Sanzioni a giudici della Cpi Netanyahu ringrazia Trump

In un contesto internazionale sempre più turbolento, le parole di Netanyahu risuonano come un forte riconoscimento delle alleanze e dei valori condivisi. Dopo aver ringraziato Trump per aver sostenuto Israele contro le accuse della CPI, il leader israeliano sottolinea l'importanza di difendere la sicurezza e i diritti delle democrazie contro il terrorismo. La scena globale continua a plasmare le alleanze e le strategie di potere.

''Avete giustamente difeso il diritto di Israele, degli Stati Uniti e di tutte le democrazie a difendersi dal terrorismo selvaggio'', ha scritto il leader israeliano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sanzioni a giudici della Cpi, Netanyahu ringrazia Trump

In questa notizia si parla di: Sanzioni Giudici Netanyahu Ringrazia

Nuove sanzioni contro Mosca: colpite le navi che sabotano i cavi sottomarini e i giudici di Navalny - L'Unione Europea ha varato nuove sanzioni contro la Russia, colpendo le navi coinvolte nel sabotaggio dei cavi sottomarini e i giudici legati all'oppositore Alexei Navalny.

Sanzioni a giudici Cpi, Netanyahu ringrazia Trump Partecipa alla discussione

Hamas: non abbiamo respinto piano Witkoff. Sanzioni a giudici Cpi, Netanyahu ringrazia Trump - Gaza, appello Oms per proteggere due degli ultimi ospedali operativi Un appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stato lanciato su X nei confronti delle autorità israeliane affinché v ... msn.com scrive

Ritorsione senza precedenti degli Usa contro la Cpi: sanzioni a 4 giudici (tutte donne). E Netanyahu ringrazia - I giudici puniti da Washington si erano occupati del mandato di cattura di Netanyahu e delle indagini rispetto ai crimini Usa in Afghanistan ... Da ilfattoquotidiano.it

Sanzioni USA contro la CPI: «Un chiaro tentativo di minare la nostra indipendenza» - «Le sanzioni non colpiscono solo i funzionari designati, ma anche tutti coloro che sostengono la Corte», scrive ancora la CPI, evidenziando che si… Leggi ... Segnala informazione.it

Trump firma ordine esecutivo per sanzioni alla Cpi