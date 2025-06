Sant’Agostino ritrova la lapide cancellata dai Giacobini nel ’700

Nella suggestiva chiesa di Sant’Agostino, lunedì alle 16:30, si terrà un importante momento di ripristino e memoria con la cerimonia di conclusione dei restauri alla cappella del Crocifisso, celebre capolavoro di Federico Brandani. Un intervento che non solo restituisce bellezza artistica, ma anche riscatta la storia di un’antica lapide, cancellata dai Giacobini nel XVIII secolo. Un’occasione per riscoprire le radici culturali della nostra comunità.

Nella chiesa di sant’Agostino si festeggerà, lunedì alle 16,30 la conclusione dei restauri alla cappella detta del Crocefisso, celebre per “Il Crocifisso e la Maddalena“, opera del noto plasticatore urbinate Federico Brandani (1525-1575). Si tratta in realtà di una “cappella Bonamini“. L’attuale intervento riguarda il restauro e il ripristino di un’antica lapide, abrasa dai Giacobini a fine Settecento (e poi finita altrove) e il rifacimento del pavimento, ed è opera di Stefano Zilia Bonamini Pepoli, discendente di quella famiglia, che vi ha provveduto a sue spese. "Un legame speciale mi lega a Pesaro e in particolare a sant’Agostino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Agostino ritrova la lapide cancellata dai Giacobini nel ’700

