Santa Valvola note di festa per i 10 anni

Preparati a vivere un fine settimana all’insegna della musica indipendente e dell’energia creativa: torna il Santa Valvola Fest, l’evento che celebra i 10 anni di passione e innovazione. Tre giorni di performance emozionanti all’Orto Sonoro di via Spina, dove artisti emergenti e volontari dedicano il loro talento per regalare un’esperienza indimenticabile. Oggi, alle 19, si apre ufficialmente questa grande festa: non mancare!

Torna l’appuntamento con il Santa Valvola Fest: da oggi a domenica all’Orto Sonoro di via Spina tre giorni di musica alternativa indipendente. Decine di volontari legati al collettivo Santa Valvola Records sono già pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno festeggiare il primo decennale della kermesse. Una manifestazione che, ogni anno, cerca di stupire gli appassionati di musica con artisti di valore benché poco noti. Oggi dalle 19 sul palco i Brenso, sestetto bolognese nelle cui vene scorre punk e il cui nome è la contrazione tra breve e intenso, a seguire gli Alpaca, quartetto di Mantova che si è fatto conoscere con Make it better, infine i Dartz, trio neozelandese di Wellington, che con le sue composizioni tra punk e garage ha meritato per ben due volte nomination agli Apra, l’equivalente dei Grammy Awards negli Usa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Valvola, note di festa per i 10 anni

In questa notizia si parla di: Santa Valvola Note Festa

Santa Valvola, note di festa per i 10 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Si legge su msn.com

Santa Valvola Fest 2025: a Prato dieci anni di dissonanza musicale e partecipazione sociale - Nel cuore pulsante di Prato, tra spazi rigenerati e creatività urbana, nasce nel 2015 fa il Santa Valvola Fest, una delle rassegne musicali ... nel 1995 dal chitarrista Kawabata Makoto. Sono noti per ... Riporta intoscana.it

Prato, arriva il Santa Valvola Fest: tre giorni di festival musicale a ingresso libero - oltre alla ormai storica Festa Cencio’s. All’interno dell’Orto Sonoro anche burgers & stuzzicherie (sì Veg), cocktail & beer bar, dischi, merch. Il festival è organizzato da Santa Valvola Records, ... Riporta 055firenze.it

The Grinch Steals a Christmas Tree || ViralHog