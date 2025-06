Santa Maria la Carità brutale aggressione per scippare una collanina | 2 in manette

Una semplice passeggiata si è trasformata in un incubo a Santa Maria la Carità, dove una giovane donna di 27 anni è stata brutalmente aggredita e rapinata in via Scavati. Due uomini, armati di inaudita violenza, hanno tentato di sfilare la collanina, finendo poi in manette. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza del territorio e sulle misure da adottare per prevenire simili crimini. La vicenda continua a far discutere nella comunità.

