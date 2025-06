Sansepolcro inaugura il nuovo tratto della Via di Francesco

Un investimento che valorizza il patrimonio storico e culturale della Valtiberina, offrendo a cittadini e visitatori un percorso più sicuro e suggestivo. Domenica 15 giugno, alle 10, il corteo partirà da Piazza San Francesco a Sansepolcro per celebrare questa importante riqualificazione. Un'occasione unica per riscoprire le meraviglie di questa terra e rafforzare il senso di comunità e identità locale. Un passo avanti verso un futuro ricco di cultura e tradizione.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Domenica 15 giugno, alle 10, da Piazza San Francesco a Sansepolcro, partirà il corteo che inaugurerà, percorrendolo, il nuovo tratto della Via di Francesco nel territorio valtiberino. L’intervento di messa in sicurezza dell’intero itinerario nel territorio della Valtiberina è stato possibile grazie a un finanziamento di 270.000 euro, concesso dal Ministero della Cultura tramite la Regione Toscana. Un investimento importante che ha permesso di migliorare la fruibilità e l’accessibilità del cammino, rendendolo più sicuro per tutti i pellegrini, escursionisti e camminatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro inaugura il nuovo tratto della Via di Francesco

