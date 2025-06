Sanremo 2026 slitterà a fine febbraio per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi

Sanremo 2026 potrebbe spostarsi a fine febbraio, un cambio strategico per evitare il confronto con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La Rai sta valutando nuove date per garantire al Festival la massima visibilità, posticipandolo dal tradizionale inizio febbraio alla fine del mese. Un'ipotesi concreta che potrebbe segnare una svolta nella storia dell’iconico evento musicale italiano, assicurando così un palcoscenico senza sovrapposizioni e valorizzando entrambe le grandi manifestazioni.

La Rai valuta nuove date per evitare il conflitto con i Giochi Invernali. La macchina di Sanremo è già in movimento, e uno dei nodi più spinosi è la sovrapposizione con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Le date tradizionali — prima e seconda settimana di febbraio — coincidono con l’evento sportivo. Ipotesi posticipo: il Festival dal 24 al 28 febbraio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Rai sta pensando di far slittare il Festival a fine mese, ipotizzando la settimana dal 24 al 28 febbraio. Una scelta ponderata per evitare la concorrenza in termini di share televisivo e introiti pubblicitari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sanremo 2026 slitterà a fine febbraio per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi

