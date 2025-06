sanremo 2026 slitta per le olimpiadi invernali

Lo sport si prepara a fare da sfondo a un 2026 ricco di eventi clamorosi, e anche Sanremo non sfugge alle sue interferenze. Dopo il rinvio di quest’anno, il Festival di Carlo Conti si sposterà ancora, dal 24 al 28 febbraio 2026, per fare spazio alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Un connubio tra musica e sport che promette emozioni uniche e grandi protagonisti. Riusciranno le due manifestazioni a convivere senza perdere il loro fascino?

Lo sport continua ad “ostacolare” il Festival di Sanremo di Carlo Conti. Se quest’anno la messa in onda è slittata di una settimana per evitare la Coppa Italia, uno scenario analogo si verificherĂ anche per la 76ÂŞ edizione. A causa delle Olimpiadi Invernali, la prossima kermesse si terrĂ da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. I XXV Giochi Olimpici Invernali, noti anche come Milano-Cortina 2026, saranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Un evento a cui la Rai intende garantire la massima visibilitĂ ; per questo motivo si è deciso di posticipare la programmazione del Festival di Sanremo, che è invece solito andare in onda nella prima settimana di febbraio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it