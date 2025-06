sanremo 2026 slitta per le olimpiadi invernali

Sanremo 2026 si prepara a slittare, questa volta a causa delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Ancor prima del sipario, il Festival si sposterà dal tradizionale febbraio a fine febbraio, da martedì 24 a sabato 28. Un cambio di programma che testimonia come lo sport continui a "ostacolare" e allo stesso tempo a impreziosire la nostra amata musica.

Lo sport continua ad “ostacolare” il Festival di Sanremo di Carlo Conti. Se quest’anno la messa in onda è slittata di una settimana per evitare la Coppa Italia, uno scenario analogo si verificherĂ anche per la 76ÂŞ edizione. A causa delle Olimpiadi Invernali, la prossima kermesse si terrĂ da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. I XXV Giochi Olimpici Invernali, noti anche come Milano-Cortina 2026, saranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Un evento a cui la Rai intende garantire la massima visibilitĂ ; per questo motivo si è deciso di posticipare la programmazione del Festival di Sanremo, che è invece solito andare in onda nella prima settimana di febbraio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it