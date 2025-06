Sanremo 2026 si sposta per le Olimpiadi invernali | ecco le nuove date del Festival

Sanremo 2026 si prepara a cambiare data, sfidando il suo consueto calendario per fare spazio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La storica kermesse musicale, che avrebbe dovuto tenersi a inizio febbraio, si sposterà dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, con Carlo Conti alla guida di un’edizione speciale. Un evento imperdibile che unisce musica e sport in un’avventura unica, pronta a emozionare il pubblico anche in questa nuova veste.

Sanremo 2026 non andrà in onda tra l'inizio e la metà di febbraio, ma sarà costretto a uno slittamento per via delle Olimpiadi invernali. La kermesse canora verrà trasmessa dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, con la direzione artistica e la conduzione affidate a Carlo Conti per il secondo anno consecutivo. Tra Sanremo e le Olimpiadi, febbraio sarà un mese di fuoco per la Rai. Con le Olimpiadi Milano-Cortina previste tra il 6 e il 22 febbraio 2026, e trasmesse dalla Rai, il Festival di Sanremo ha dovuto rivedere la sua programmazione.

