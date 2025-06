Sanremo 2026 posticipato per le Olimpiadi Invernali | ecco le date

Sanremo 2026, uno dei più attesi eventi musicali italiani, è stato posticipato a causa delle Olimpiadi Invernali in programma a febbraio. "Sarà un mese da leoni", dicono a Via Asiago, tra il glamour del festival e l’adrenalina delle competizioni invernali. Un crossover di emozioni e passioni che promette di rendere questa stagione indimenticabile: scopriamo insieme le nuove date e cosa aspettarci.

Febbraio 2026 "sarà un mese da leoni dicono a via Asiago" tra Festival di Sanremo e Olimpiadi Invernali.

Olimpiadi, sfratto a Sanremo: il Festival sulla Rai slitta per mandare in onda le gare di Milano-Cortina - Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno rivoluzionato il calendario televisivo italiano, spostando anche il tradizionale Festival di Sanremo alla fine di febbraio.

Sanremo 2026 posticipato a causa delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina nuove date e dettagli aggiornati - Sanremo 2026 e lo slittamento per le Olimpiadi invernaliIl Festival di Sanremo 2026 subirà un significativo spostamento nella programmazione a causa d ... Secondo assodigitale.it

Il Festival di Sanremo 2026 slitta, la Rai manda prima le Olimpiadi invernali: le nuove date e i motivi - Le date di Sanremo 2026 potrebbero slittare di qualche settimana a causa delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ... Segnala fanpage.it

Sanremo 2026 slitta per le Olimpiadi Invernali - Lo sport continua ad “ostacolare” il Festival di Sanremo di Carlo Conti. Se quest’anno la messa in onda è slittata di una settimana per evitare la Coppa Italia, uno scenario analogo si verificherà ... Come scrive davidemaggio.it

