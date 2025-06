Sanremo 2026 ecco le date | così non si scontrerà con le Olimpiadi

Sanremo 2026 svela le sue date, evitando così il conflitto con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo un’attenta pianificazione, la Rai ha finalmente chiarito quando i riflettori si accenderanno sulla kermesse musicale più amata d’Italia, garantendo spettacolo e coinvolgimento senza sovrapposizioni. Ora gli appassionati possono prepararsi a vivere due grandi eventi senza compromessi, godendo appieno di questa straordinaria estate italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date ufficiali.

Il grande dubbio attorno al Festival di Sanremo 2026 è stato chiarito: finalmente sono state stabilite le date nelle quali si svolgerà l'attesissima manifestazione musicale. Il dilemma era sorto subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2025, quando si era posto il dubbio su come avrebbe fatto la Rai a gestire due eventi enormi nello stesso periodo. E i due eventi sono proprio il Festival di Sanremo 2026 e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Olimpiadi che si terranno dal 2 al 22 febbraio 2026. La Rai è l'azienda che manderà in onda entrambi e quindi sin da subito è risultato chiaro che una soluzione sarebbe stata necessaria.

