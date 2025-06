sanremo 2026 cambiano le date per i giochi olimpici di milano – cortina

Sanremo 2026 si prepara a cambiare date, a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, un evento mondiale che metterà l’Italia al centro dell’attenzione internazionale. La celebre kermesse canora, condotta ancora da Carlo, dovrà dunque slittare per evitare conflitti di calendario e mantenere intatta la sua magia. È il momento di scoprire come questa scelta influenzerà il panorama musicale e televisivo italiano.

Il Festival della kermesse canora slitterà. In vista ci sono i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 un evento planetari che riguarderà da vicino il nostro Paese che ospiterà per circa due mesi le gare olimpiche e poi le paralimpiche. Le date in cui sono previste le competizioni olimpiche vanno però a sovrapporsi con un evento non planetario ma di certo fondamentale per l'Italia: Sanremo. Proprio per questo il Festival, condotto ancora da Carlo Conti, andrà in onda dal 24 al 28 febbraio. Intanto, del Festival che sarà, ha parlato Giorgio Panariello riguardo a un suo probabile coinvolgimento con Leonardo Pieraccioni: «Probabilmente sì.