Sannio due gatti vittime di inaudita crudeltà | la denuncia di LNDC Animal Protection

Nel cuore del Sannio, due gatti vittime di inaudita crudeltà hanno acceso i riflettori sulla piaga della violenza sugli animali. La denuncia di LNDC Animal Protection si fa portavoce di un appello urgente alla giustizia, mentre si mobilitano per salvare il gattino sopravvissuto. È tempo che la comunità si unisca contro ogni forma di maltrattamento e che le istituzioni assumano un ruolo deciso nel proteggere gli esseri più deboli.

Tempo di lettura: 2 minuti Due gravi episodi di violenza sugli animali si sono verificati in provincia di Benevento e hanno scosso profondamente la comunità locale e chi, ogni giorno, si prende cura degli animali più fragili. LNDC Animal Protection condanna con fermezza quanto accaduto e ha già presentato denuncia per entrambi i casi e attiva per salvare il gattino sopravvissuto, con l’auspicio che le autorità riescano a individuare i responsabili di questi atti di inaudita crudeltà. Il primo episodio si è verificato in una frazione del comune di Cautano, dove una cittadina che si prende cura di una piccola colonia felina ha ritrovato un gatto rosso in condizioni drammatiche: l’animale era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco, riportando una frattura alla mandibola ed ha tuttora un pallino di piombo nel cranio, entrato dall’occhio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it