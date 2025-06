Sanità posata la prima pietra della Casa della comunità di Lugo | un progetto da oltre 2 milioni di euro

È iniziato il cantiere della Casa della Comunità di Lugo, un investimento di oltre 2 milioni di euro che promette di rivoluzionare l’assistenza sanitaria locale. Questa nuova struttura, frutto di un progetto ambizioso dell’Ausl Romagna e finanziato con fondi pubblici, diventerà un punto di riferimento non solo per Lugo, ma per tutta la Bassa Romagna, migliorando l'accesso e la qualità delle cure per i cittadini. Un passo deciso verso un futuro più vicino alle esigenze di tutti.

