Sanità la giunta Proietti approva la cabina di regia per la gestione sostenibile del sistema sanitario regionale

In un contesto di sfide crescenti come invecchiamento della popolazione e liste d’attesa, la giunta Proietti sceglie di puntare sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale. Con un bilancio "corto" e risorse da ottimizzare, l’Umbria si impegna a garantire assistenza di qualità, innovando la gestione e affrontando le criticità con determinazione. È il primo passo verso un sistema più efficiente, equo e pronto alle future esigenze dei cittadini.

Bilancio "corto", invecchiamento della popolazione, aumento delle richieste e liste d'attesa. La giunta regionale dell’Umbria della presidente Stefania Proietti ha dato il via libera unanime all’istituzione di una cabina di regia per la gestione della spesa sanitaria e l’efficientamento del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sanità, la giunta Proietti approva la cabina di regia per la gestione sostenibile del sistema sanitario regionale

