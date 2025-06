San Primo | Sì al parco No allo sci

Il Monte San Primo, gioiello naturalistico del Triangolo Lariano, potrebbe presto beneficiare di una nuova tutela grazie all’idea di istituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale. La proposta, già avanzata dal Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, punta a preservare la bellezza e l’unicità di questa area, superando i confini comunali. Un passo importante per garantire un futuro sostenibile e tutelato al territorio montano.

L’idea di istituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale per il Monte San Primo, lanciata dalla Comunità Montana Triangolo Lariano, piace al Coordinamento Salviamo il Monte San Primo. "Un’ipotesi – dicono - già lanciata dal nostro Coordinamento alcuni mesi fa. L’individuazione di un parco potrebbe rappresentare un passo in avanti verso la tutela del territorio montano, che ha confini propri di tipo geografico, diversi da quelli comunali". Tuttavia, aggiungono, "non vorremmo che l’idea, lanciata solo ora, della creazione di un Parco sovracomunale, rappresenti per la Comunità Montana solo un’occasione per confondere le acque, per continuare con un progetto, il cui costo complessivo supera i 5 milioni di euro di fondi pubblici, che è dannoso per la natura e per la collettività, ma che evidentemente appare irrinunciabile al presidente della Comunità Montana e al sindaco di Bellagio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it