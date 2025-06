San Giuliano padre-coraggio | Provare la droga è uno sbaglio Ragazzi imparate a dire di no

di un percorso importante di sensibilizzazione e prevenzione. La tragica storia di Emanuele ci ricorda quanto sia fondamentale educare i giovani a scegliere con consapevolezza e a proteggersi dai pericoli delle sostanze illegali. Solo attraverso il dialogo aperto e il sostegno dei genitori possiamo sperare di costruire un futuro più sicuro e resiliente per le nuove generazioni.

"Ragazzi, non abbiate paura di dire “no”: sperimentare le droghe non è un obbligo. E ai genitori dico: mettetevi in ascolto dei vostri figli, cercate di trasmettere serenità". Per Gianpietro Ghidini, padre di Emanuele, un ragazzo di 16 anni morto il 24 novembre 2013 a Gavardo, nel Bresciano, dopo aver ingerito una pasticca di Lsd che gli è "salita male" e lo ha indotto al suicidio, quella dell’altra sera a San Giuliano è stata la tappa numero 2.420. Negli ultimi 11 anni, da quando ha creato la fondazione Ema PesciolinoRosso in ricordo del figlio scomparso, il 64enne ha percorso l’Italia in lungo e in largo per raccontare la sua storia, la storia di una padre e un figlio, e "cercare così di salvare almeno un altro Emanuele". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it