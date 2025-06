San Casciano Val di Pesa i vigili del fuoco salvano un merlo nello scannafosso di un parcheggio

A San Casciano Val di Pesa, un piccolo merlo ha rischiato di perdersi tra le insidie dello scannafosso di un parcheggio, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la sua storia ha avuto un lieto fine. Un esempio di dedizione e attenzione verso gli esseri viventi più piccoli e indifesi, che dimostra come anche i momenti più improbabili possano trasformarsi in gesti di grande umanità.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 6 giugno 2025 – Intervento nel pomeriggio di venerdì 6 giugno dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa nel parcheggio ex Stianti dopo una segnalazione da parte di un cittadino che aveva sentito un cinguettio insistente all’interno del parcheggio. Infatti, affacciatosi a una terrazza del secondo piano, ha notato un piccolo merlo saltellare alla base di uno scannafosso in mezzo alla sporcizia. Impossibile arrivare a recuperare il volatile così l’uomo ha deciso di chiamare i vigili del fuoco. Dopo avere verificato che solo calandosi dall’alto era possibile intervenire, coadiuvati dal caposquadra e un giovane istruttore, un vigile del fuoco è stato imbracato con corde e moschettoni e fune di sicurezza calandosi nello scannafosso e raggiungendo il piccolo merlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Casciano Val di Pesa, i vigili del fuoco salvano un merlo nello scannafosso di un parcheggio

