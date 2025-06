Samuel L Jackson sarà il Nola King nella serie spin-off di Tulsa King

Prepariamoci a un'emozionante nuova avventura, perché Samuel L. Jackson, una delle icone più carismatiche di Hollywood, interpreta il ruolo di Nola King nella serie spin-off di Tulsa King, intitolata NOLA King. Questa produzione Paramount+ di Taylor Sheridan promette di portare sul piccolo schermo l'intensità e il talento ineguagliabile di Jackson, arricchendo l’universo narrativo con un personaggio forte e intrigante. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona televisione!

Samuel L. Jackson è l’ultima star di spicco, in ordine di tempo, a approdare nel mondo televisivo di Taylor Sheridan. L’attore candidato all’Oscar è pronto a guidare la sua serie Paramount+ per il prolifico creatore, intitolata NOLA King, secondo quanto riportato da Deadline. Scritta da Dave Erickson ( Mayor Of Kingstown ), la serie è stata concepita come uno spin-off del successo di Sylvester Stallone Tulsa King. Jackson apparirà in diversi episodi della terza stagione di Tulsa King, prima di diventare protagonista e produttore esecutivo della nuova serie, prodotta da 101 Studios e MTV Entertainment Studios. 🔗 Leggi su Cinefilos.it