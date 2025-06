Sampdoria quanti indisponibili a Bogliasco Caso Beruatto Manfredi furioso

La Sampdoria si avvicina al cruciale match di Bogliasco con il morale alle ginocchia, tra indisponibili e tensioni interne. Il caso Beruatto e Manfredi furioso alimentano un clima di incertezza, mentre la squadra lotta per evitare la retrocessione. In un campionato segnato da difficoltĂ , ogni dettaglio conta: come affronterĂ i blucerchiati questa sfida decisiva?

La Sampdoria si avvicina al playout in un clima teso, con l`obiettivo minimo di evitare una retrocessione che sul campo ha giĂ mostrato i suoi.

