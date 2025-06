Salvini sulla castrazione chimica | Gli stupratori e i pedofili sono irrecuperabili

Matteo Salvini riaccende il dibattito sulla castrazione chimica, sostenendo che stupratori e pedofili siano irrecuperabili e meritino misure dure. La proposta, da tempo al centro delle sue criticità , si riafferma come una soluzione immediata per tutelare la sicurezza pubblica. Ma questa proposta divide l’opinione pubblica: sarà la strada giusta o rischierà di compromettere i principi di riabilitazione?

Matteo Salvini è tornato a parlare di castrazione chimica. Il leader della Lega ne parlata da tempo e negli anni al governo non ha smesso. Tanto che ora è tornato alla carica. Come riportato da Repubblica, Salvini a margine della visita al Villaggio dell’Arma a Villa Borghese ha affermato: «Sulla castrazione chimica il Parlamento ha approvato un ordine del giorno sull’istituzione di un tavolo per cui invito tutte le forze di maggioranza giĂ settimana prossima a trovarsi attorno a un tavolo perchĂ© è vero che la pena deve recuperare chi sbaglia ma per quello che mi riguarda pedofili e stupratori sono irrecuperabili e quindi vanno messi medicalmente in condizione di non poter piĂą fare le porcherie che hanno fatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it