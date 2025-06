Salvini riapre il pressing sul terzo mandato | Luca Zaia? Se c’è uno bravo teniamocelo

Matteo Salvini riaccende il dibattito sul terzo mandato, riavvicinando il centrodestra su un tema scottante e di grande attualità. Dopo le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli, sembra che l’ipotesi sia tornata a essere protagonista nell’agenda politica, sfidando anche le reticenze di Forza Italia. Una partita che potrebbe ridefinire gli equilibri di governo e aprire nuove strade per il futuro politico italiano.

Matteo Salvini torna (e con qualche ragione) sull'argomento terzo mandato, tema che molti davano per perso ma che da ieri, dopo le dichiarazioni tanto della premier Giorgia Meloni quanto del responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli è tornato di attualità, nonostante la contrarietà di Forza Italia. Come anticipato nei giorni scorsi da Open, è ormai chiaro che la discussione nel governo è aperta e che la premier ha dato un benestare, visto che ieri, 6 giugno, Donzelli è stato parecchio esplicito: «Non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni », ha detto, perché "sbagliato" era che «ciascuna regione scelga il numero dei mandati», non che si faccia «una riflessione nazionale".