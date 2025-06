Salvini | Ponte al via entro l’estate Pure nella Cgil stanchi di Landini

L’attesa per il nuovo ponte al via entro l’estate si fa più concreta, mentre Salvini si scontra con la Cgil e Landini. Il ministro dei Trasporti lancia un messaggio deciso: basta con la politica dei no e pronta anche una risposta alle polemiche sugli Euro 5. In un clima di tensione e decisioni, il futuro delle infrastrutture italiane si sta scrivendo in queste settimane cruciali, tra scontri sindacali e proposte legislative.

Il ministro dei Trasporti: «Conosco delegati del sindacato rosso che non voteranno i referendum, basta con la politica dei no. Lo stop agli Euro 5? Una follia di Ursula, abbiamo già pronto un emendamento». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salvini: «Ponte al via entro l’estate. Pure nella Cgil stanchi di Landini»

Salvini: «Ponte al via entro l'estate. Pure nella Cgil stanchi di Landini» Il ministro dei Trasporti: «Conosco delegati del sindacato rosso che non voteranno i referendum, basta con la politica dei no. Lo stop agli Euro 5? Una follia di Ursula, abbiamo già pronto u

