Salvini | Modifica dei mandati di governatori e sindaci possibile entro l' autunno

Salvini annuncia che la modifica dei mandati di governatori e sindaci potrebbe avvenire entro l'autunno, se si agisce rapidamente. La proposta mira a sbloccare una situazione chiave per la governance locale, ma senza favorire singoli nomi. Con un clima politico dinamico e molte candidature in campo, il futuro delle amministrazioni regionali e comunali si gioca su tempi e decisioni. La domanda ora è: sarà possibile rispettare questa tabella di marcia?

La modifica per sbloccare i mandati di governatori e sindaci si potrebbe fare in tempo per l'autunno? "Si, se facciamo veloci si". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a margine della visita al Villaggio dell'Arma a Villa Borghese. E rimetterebbe in campo Zaia? "Non facciamo le leggi per una persona", replica Salvini che aggiunge "il principio e': in questo momento storico c'è la fila di gente disponibile a fare il sindaco con tutti i problemi che ci sono? O il governatore? Non sempre, se ne trovi uno bravo è giusto che la gente se lo possa tenere stretto per tutte le volte possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini: Modifica dei mandati di governatori e sindaci possibile entro l'autunno

