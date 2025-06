Salvini | Critiche Leoni a Vannacci? Sottoscrivo il commento di suo papà

Il dibattito sulle dichiarazioni di Simone Leoni e le sue critiche al generale Vannacci continua a far discutere, attirando l’attenzione di figure di spicco come Matteo Salvini. Con una risposta che sottolinea l’importanza del rispetto e dell’educazione, il leader della Lega invita alla moderazione senza intervenire direttamente nel confronto. Una posizione che ribadisce il valore del dialogo civile anche in tempi di opinioni forti e controversie.

“Le critiche del neo segretario di Forza Italia-Giovani Simone Leoni al generale Vannacci sulle minoranze? Ha commentato il papà e sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il papà che invita il figliolo alla buona educazione e al rispetto del prossimo. Non mi sostituisco al papà”. Risponde così il segretario della Lega Matteo Salvini – a margine della visita al Villaggio dell’Arma dei Carabinieri a Roma – riferendosi alla lettera inviata al quotidiano ‘Il Tempo’ in cui il padre del segretario di Forza Italia-Giovani, Silvio Leoni, si dice disgustato dalle parole del figlio chiudendo con un “Tu non sei degno, Simone, neanche di spolverare gli anfibi al Generale Vannacci”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini: “Critiche Leoni a Vannacci? Sottoscrivo il commento di suo papà”

