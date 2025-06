Salvini critica il referendum | Non raggiungeranno il quorum

Matteo Salvini sottolinea che il referendum, spesso visto come una sfida democratica, rischia di non raggiungere il quorum, cioè il numero minimo di votanti necessari per essere valido. Perché? Perché, secondo lui, molti lo usano come strumento politico e non per il reale interesse sui temi trattati. In altre parole, se la partecipazione è bassa, il voto potrebbe essere inutile, rivelando le vere intenzioni dietro la consultazione.

Cosa vuol dire? Giocano al lotto? Il referendum vince se prende il 50 per cento più uno degli elettori, sotto perde. Quindi se lo vogliono usare per motivi politici gettano la maschera, non gli interessa in realtà il tema del lavoro e della cittadinanza lo usano come battaglia politica per questo non penso che raggiungeranno il quorum". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita al Villaggio dell'Arma a Villa Borghese replicando ai cronisti dell'ipotesi che oltre 12,5 milioni di cittadini vadano a votare considerata dal centrosinistra comunque come un segnale politico anche se il quorum non fosse raggiunto.

In questa notizia si parla di: Salvini Referendum Raggiungeranno Quorum

