Salvato dal treno in extremis il racconto del poliziotto eroe | “Voleva da bere ma gli abbiamo dato acqua”

Un gesto coraggioso e tempestivo ha salvato una vita sulla piattaforma di Pesaro: il poliziotto eroe, in stato confusionale, si è trovato ad affrontare il pericolo improvviso di un uomo in bilico sui binari. La sua prontezza ha evitato la tragedia, dimostrando come il coraggio e il sangue freddo possano fare la differenza. Continua a leggere per scoprire la storia di un salvataggio che resterà impresso nei ricordi di tutti.

"Era in stato confusionale, All’inizio non capiva cosa stesse succedendo" ha rivelato il poliziotto che ha salvato l'uomo alla stazione di Pesaro pochi secondi prima che un treno in transito lo travolgesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

