Salvataggio in mare sulle spiagge cittadine | da domenica bagnini a Pane e Pomodoro

Domenica 8 giugno prende il via il servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, una notizia che porta maggiore tranquillità a cittadini e turisti. Il Comune ha agito tempestivamente, firmando il verbale di consegna in via d’urgenza per garantire sicurezza fin da subito. Con questa iniziativa, si rafforza l’impegno per tutelare chi sceglie il mare come meta di relax e divertimento, assicurando che ogni nuotatore possa godersi le onde in totale serenità.

Partirà domenica 8 giugno il servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro. Lo rende noto il Comune spiegando in una nota che, "nelle more dell'aggiudicazione della gara", "è stato firmato oggi il verbale di consegna in via d'urgenza del servizio".

