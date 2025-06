Salute al centro | Sogliano in festa per l' inaugurazione del Polo socio sanitario

Sogliano al Rubicone si è trasformata in un grande cuore pulsante di solidarietà e innovazione con l’inaugurazione del nuovo Polo socio sanitario. L’open day di giovedì ha accolto cittadini, professionisti e famiglie in un evento ricco di entusiasmo e speranza. Un passo importante per rafforzare il welfare locale e mettere al centro la salute della comunità. La festa continua, perché il benessere di tutti nasce da qui.

Si è svolto giovedì l'open day del nuovo Polo socio sanitario di comunità di Sogliano al Rubicone, organizzato, in occasione dell'inaugurazione ufficiale della struttura, dal Distretto Rubicone dell'Ausl Romagna insieme al Comune di Sogliano al Rubicone, al Centro per le Famiglie di Asp Rubicone.

