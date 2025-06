Salta un chiodo | chiusa la ferrata Gamma 2 ai Piani d' Erna

La Ferrata Gamma 2 sui Piani d'Erna, affascinante percorso tra le vette del Resegone, è temporaneamente chiusa al pubblico a causa di una segnalazione di un chiodo disancorato. Questa decisione, firmata dal sindaco Mauro Gattinoni, mira a garantire la sicurezza di tutti gli escursionisti e appassionati di montagna. La tutela degli amanti della natura e delle attività outdoor è prioritaria: si invita a rispettare le misure provvisorie e ad attendere aggiornamenti ufficiali.

La ferrata Gamma 2 sul monte Resegone è stata temporaneamente chiusa al pubblico. Con un'ordinanza sindacale firmata venerdì 6 giugno dal sindaco Mauro Gattinoni. Il provvedimento si è reso necessario dopo la segnalazione del disancoraggio di un chiodo dalla roccia avvenuto il 3 giugno scorso nel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Salta un chiodo: chiusa la ferrata Gamma 2 ai Piani d'Erna

