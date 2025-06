Salis bocciata a Bruxelles fallito il blitz contro il patto Italia-Albania

Salis bocciata a Bruxelles: il tentativo di bloccare il patto Italia-Albania si è rivelato un fallimento. La Commissione Affari Esteri ha infatti respinto gli emendamenti presentati, definendoli un tentativo di sabotare un’alleanza strategica fondamentale per il nostro Paese. Ora, più che mai, l’Italia si conferma protagonista nel rafforzare i rapporti con l’Albania, aprendo nuove strade di cooperazione e sviluppo.

La Commissione Affari Esteri ha rigettato gli emendamenti presentati contro il patto Italia-Albania: "Volevano affossare un’intesa strategica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salis bocciata a Bruxelles, fallito il blitz contro il patto Italia-Albania

