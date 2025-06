Salerno prega per Benny il messaggio dal suo social | Parlate con lui nel vostro animo e chiamatelo

Salerno si unisce in preghiera per Benny, il talentuoso fotografo coinvolto in un grave incidente sulla tangenziale. Il suo messaggio sui social ha toccato il cuore di molti, invitando tutti a parlare con lui nel proprio animo e a chiamarlo con speranza e solidarietà . In momenti come questi, il calore della comunità può fare la differenza: restiamo uniti e inviamo pensieri positivi a Benny, affinché possa tornare presto tra noi.

Sta facendo il giro dei social il commovente messaggio che, nelle ultime ore, è stato pubblicato sul profilo Instagram di Benny Sarno, il fotografo salernitano rimasto coinvolto nel primo pomeriggio di lunedì in un gravissimo incidente in tangenziale, all'altezza dell'uscita di Pastena, mentre.

