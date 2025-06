Salerno moto contro un palo in via Wenner | centauro grave al Ruggi

Momenti di grande tensione a Salerno, dove ieri sera un motociclista ha avuto un incidente devastante in via Wenner. Perdendo il controllo, l’uomo si è schiantato contro un palo della luce, e i soccorritori della Croce Bianca lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso al Ruggi. Le sue condizioni sono gravi e continuano a preoccupare. Rimaniamo aggiornati sulle evoluzioni di questa drammatica vicenda.

Momenti di tensione ieri sera a Salerno, dove intorno alle 22 un motociclista ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare violentemente contro un palo della pubblica illuminazione in via Roberto Wenner. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Bianca, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni sono gravi e si trova tuttora ricoverato. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Municipale, che sta conducendo le indagini per accertare le responsabilitĂ e comprendere le cause esatte dell’impatto. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, moto contro un palo in via Wenner: centauro grave al Ruggi

