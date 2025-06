Salerno città green installata una nuova colonnina elettrica

Salerno si conferma città all’avanguardia nella mobilità sostenibile con l’installazione di una nuova colonnina di ricarica per auto elettriche in via Ligea, nel cuore del centro storico. Questa iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, rafforza l’impegno della città verso un futuro più verde e sostenibile. Le foto sono di...

Novità in pieno centro a Salerno, dove un’altra colonnina per auto elettriche è stata installata in via Ligea, all’interno del parcheggio vicino al ristorante “Del Golfo”. Diversi i cittadini che hanno apprezzato l'iniziativa volta a promuovere i mezzi che non inquinano. Le foto sono di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno città green, installata una nuova colonnina elettrica

In questa notizia si parla di: Salerno Installata Colonnina Città

Colonnine ricarica EnelX Ewiva a Falerna 150kW o 300kW? Mistero svelato!