Salerno | bimbo in ospedale con gravissime lesioni indagini in corso

Un bambino di soli nove mesi, originario di Vibonati, lotta tra la vita e la morte all’Ospedale Santobono di Napoli, dopo aver subito gravissime lesioni. Le indagini sono in corso per fare chiarezza sulle circostanze di questa drammatica vicenda, che ha scosso l’intera comunità. Restiamo in attesa di aggiornamenti su un caso che solleva interrogativi importanti sulla tutela dei più piccoli.

Roma, 6 giu. (LaPresse) – Un bimbo di nove mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, presenta diverse fratture alla testa, a un femore e al collo. In un primo momento il bimbo era stato accompagnato da parenti all’ospedale di Sapri, ma i medici ne hanno disposto immediatamente il trasferimento al nosocomio pediatrico del capoluogo campano. Sul fatto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salerno: bimbo in ospedale con gravissime lesioni, indagini in corso

