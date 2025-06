Salerno bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture gravi | indagini

Un drammatico episodio scuote la provincia di Salerno: un bambino di soli 9 mesi, proveniente da Vibonati, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli con fratture gravi e lesioni al cranio e al collo. Un caso che solleva interrogativi e richiede approfondimenti immediati sulle circostanze di questo grave incidente, affinché si possa fare piena luce e garantire la tutela del più piccolo.

(Adnkronos) – È stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, un bimbo 9 mesi di Vibonati (Salerno) che ha riportato fratture gravi ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende, il piccolo è stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Sapri, prima del trasferimento d'urgenza per lesioni serie al cranio, al collo e .

