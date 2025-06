Salerno bimbo di 9 mesi in ospedale con diverse fratture | indagini in corso

Un dramma scuote la provincia di Salerno: un bambino di appena nove mesi, originario di Vibonati, si trova ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Santobono di Napoli, dopo aver subito multiple fratture. La sua vicenda solleva pesanti interrogativi e richiama l’attenzione sulla tutela dei più piccoli. Le indagini sono ancora in corso, mentre la comunità attende risposte e giustizia per il piccolo.

Un bimbo di nove mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, presenta diverse fratture alla testa, a un femore e al collo. In un primo momento il bimbo era stato accompagnato da parenti all’ospedale di Sapri, ma i medici ne hanno disposto immediatamente il trasferimento al nosocomio pediatrico del capoluogo campano. Sul fatto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salerno, bimbo di 9 mesi in ospedale con diverse fratture: indagini in corso

