Sai perché i cani vengono abbandonati d’estate? No non è solo “per fare le vacanze”

Molti pensano che i cani vengano abbandonati d'estate solo per le vacanze, ma la realtà è molto più complessa e dolorosa. Spesso, dietro questa triste scelta si nasconde un’ignoranza radicata, specie quando si adottano o si acquistano cuccioli senza conoscere davvero il loro mondo. I cani abbandonati in estate sono spesso ex cuccioli regalati a Natale, adolescenti rimasti senza guida né affetto. Scopriamo insieme come prevenire questa triste situazione.

E' pensiero comune che i cani vengano abbandonati d'estate solo perché sono "un peso" per chi vuole fare le vacanze. La causa primaria in realtà è da trovare nell'ignoranza e nella superficialità messe in atto quando sono stati adottati o comprati: i soggetti abbandonati d'estate sono nella stragrande maggioranza dei casi gli ex cuccioli regalati a Natale, ovvero adolescenti con cui le persone non sanno confrontarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

