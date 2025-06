Sagra di San Giovanni torna l' evento più atteso del lago di Como

Tradizioni e magie si mescolano in un'esperienza indimenticabile, pronta a catturare il cuore di tutti gli amanti del lago. La Sagra di San Giovanni, ritorna nel 2025, infiammando Como con luci, musica e suggestioni senza tempo. Un evento che unisce storia, cultura e divertimento, e che, anche quest’anno, promette di essere il punto di incontro più atteso dell’estate. Preparatevi a vivere emozioni uniche…

Come anticipato lo scorso maggio qui, la tradizionale Sagra di San Giovanni per l’edizione 2025 infiammerà il lago di Como nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno. Il suggestivo scenario incorniciato dall'Isola Comacina e dal Borgo di Ossuccio accoglierà la più antica tra le. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sagra di San Giovanni, torna l'evento più atteso del lago di Como

