Sacchi | Italia non aver paura della Norvegia! Haaland? Contano gli undici non il singolo

Arrigo Sacchi, leggenda del calcio italiano, ci invita a non temere la Norvegia di Haaland. Secondo lui, nel calcio conta il gruppo, non il singolo talento. Con saggezza e passione, Sacchi sottolinea l’importanza di una squadra coesa e determinata, pronta a sfidare ogni avversario con coraggio e strategia. Perché, nel grande gioco del pallone, sono sempre gli undici a fare la differenza.

Su 'La Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana, Arrigo Sacchi ha parlato del match contro la Norvegia.

Arrigo Sacchi: «Il vero male azzurro è la mancanza di stile del calcio italiano, Spalletti fa i salti mortali». La sua analisi su Norvegia-Italia: «Per vincere serve questo» - Arrigo Sacchi, icona del calcio italiano, lancia un monito: "Il vero male azzurro è la mancanza di stile".

Sacchi: «Norvegia-Italia? Loro saranno stanchi, vi dico cosa non bisogna fare»

In campo Norvegia-Italia 0-0 per le qualificazioni ai Mondiali - Non è formalmente uno spareggio, ma ne ha tutta l'aria. L'Italia di Luciano Spalletti comincia a Oslo contro la Norvegia il suo cammino verso i Mondiali 2026, e dopo due mancate qualificazioni un ...

Norvegia-Italia in chiaro: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali e orario del match di qualificazione ai Mondiali 2026 - Parte ufficialmente oggi, venerdì 6 giugno, la corsa dell'Italia verso il Mondiale. Gli Azzurri di Spalletti tornano in campo per il doppio impegno contro Norvegia e Moldavia, i primi ...

Sacchi: «Norvegia-Italia? Loro saranno stanchi, vi dico cosa non bisogna fare» - Sacchi, l'ex CT della Nazionale Italiana analizza le criticità del calcio italiano e lancia un messaggio in vista di Norvegia-Italia Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è tornato a ...

ITALIA-NORVEGIA 1-0 SACCHI SPIEGA IL MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE DI ROBY BAGGIO MONDIALI USA 1994