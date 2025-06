Sabrina e l’orrore della violenza | Chi subisce ora sarà meno solo

Sabrina Corona, monzese coraggiosa, ha vissuto in prima persona il peso della discriminazione e della violenza ingiustificata. La sua esperienza di aggressione, avvenuta 21 anni fa, rappresenta ancora oggi un monito e un simbolo di resistenza. Ora, grazie al nuovo Punto Arcobaleno, chi subisce si sente meno solo e trova un porto sicuro per superare il dolore. Perché nessuno dovrebbe mai sentirsi isolato di fronte alla violenza.

Chi ha subito sulla sua pelle la discriminazione, vive con gioia e come un traguardo il nuovo Punto Arcobaleno. Così è per la monzese Sabrina Corona, che la discriminazione l’ha vissuta nella sua forma più estrema, nella violenza ingiustificata. "È successa 21 anni fa la mia aggressione – ricorda ancora con fatica – quando fui malmenata da 6 uomini per il mio orientamento sessuale. Avevo 24 anni. Se ci fosse stato allora un punto di ascolto come questo ci sarei andata. In quel momento mi sentii sola, ed è per questo che non ebbi la forza di denunciare. Avevo paura di ritorsioni e non avevo ancora fatto coming out". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it