Sabato in piazza con un' unica certezza | la confusione

Sabato in piazza si preannuncia un vortice di emozioni e tensioni, con una sola certezza: la confusione. La manifestazione, infatti, accenderà i riflettori su posizioni contrastanti e protagonisti diversificati, inclusi gli israeliani anti Netanyahu e le comunità ebraiche italiane. Tra le voci in gioco, spicca Rula Jebreal, mentre il dibattito politico si infiamma tra termini come “genocidio” e “pulizia etnica”. La scena è tutta da scoprire.

Infine, domani, la manifestazione. Potranno partecipare anche gli israeliani anti Netanyahu. E le comunitĂ ebraiche italiane. Anzi no, contrordine: sul palco starĂ anche Rula Jebreal, autrice di “Genocidio”, e Rula insieme agli israeliani e alle comunitĂ ebraiche pareva brutto. Tra l’altro a Conte, dei Cinque stelle, piace il termine “genocidio”. La Schlein, Pd, preferisce “Pulizia etnica”. “Sinistra per Israele” non parteciperĂ . Piero Fassino e Lia Quartapelle, sempre di “Sinistra per Israele”, però sì. La parola “antisemitismo” non verrĂ contemplata nella piattaforma della manifestazione. S’era pensato di metterla, poi s’è pensato meglio di toglierla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sabato in piazza, con un'unica certezza: la confusione

In questa notizia si parla di: Sabato Piazza Unica Certezza

Vaccini pediatrici. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 maggio 2025 - Il 17 maggio 2025, Piazza Libertà ospiterà un documentario dedicato ai vaccini pediatrici. Questo evento mira a fornire informazioni chiare e preziose su un tema cruciale per la salute dei più piccoli, con l'auspicio di sensibilizzare e informare le famiglie sull'importanza della vaccinazione.

Sabato in piazza, con un'unica certezza: la confusione - Pare che non ci saranno le comunità ebraiche, la parola "antisemitismo" non è contemplata, sulle bandiere di Hamas non si capisce, Conte e Schlein litigano su genocidio o pulizia etnica. Infine anche ... Si legge su ilfoglio.it

Lunedì riparte Ecopass. Ed è l’unica certezza - Questa al momento è l unica ... il sabato dieci linee saranno attive tutta la notte. Due i punti di snodo della rete: Cadorna e San Babila. I mezzi effettueranno qui una fermata, dando certezze ... Riporta ilgiornale.it

El Matador, unica certezza di un anno strano - Riuscirà il Napoli a tener botta senza subire le pressioni di un presidente, una piazza, un allenatore un ... Forse è l unica sicura sentenza di due giornate di A. Cavani e gli uruguaiani ... Si legge su ilgiornale.it

TREND MACARENA DANCE FINITO MALE (Sofi cade e si fa male) #laslunas #shorts