Sabato a Palagiano la quarta edizione dell’Open Day della Consulta delle Associazioni

Se sabato vuoi vivere un’esperienza di solidarietà, inclusione e pace, non perdere la quarta edizione dell’Open Day della Consulta delle Associazioni di Palagiano. Dalle 17.30 alle 22.30, presso il bachelet in zona campetto, l’intera comunità si ritroverà per condividere momenti di aggregazione, cultura e impegno sociale. Un’occasione unica per rafforzare i legami e contribuire a costruire un futuro più inclusivo. Ti aspettiamo!

Tarantini Time Quotidiano A Palagiano un sabato all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale e, soprattutto, della Pace! La Consulta delle Associazioni di Palagiano organizza il suo quarto Open Day, una manifestazione che coinvolgerà l’intera comunità dalle ore 17.30 alle ore 22.30 di sabato 7 giugno. La location della manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Palagiano è presso Bachelet (zona campetto di calcio, pinetine e nei pressi dell’IC Gianni Rodari) a Palagiano. Anche quest’anno l’Open Day propone un’ampia gamma di attività culturali, sociali e sportive; “Conoscere, Cooperare e Sostenere” è il tema principale di ogni appuntamento, al quale si affianca, anche in questa quarta edizione, la necessità di riaffermare la Pace per tutti i popoli indistintamente, esplorandola attraverso diverse iniziative suddivise in aree di interesse a cui corrispondono aree stand tematiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sabato a Palagiano la quarta edizione dell’Open Day della Consulta delle Associazioni

In questa notizia si parla di: Palagiano Sabato Open Consulta

A Palagiano il secondo Open Day della Consulta delle Associazioni - La Consulta delle associazioni di Palagiano organizza, dopo lo stop imposto dalla pandemia, il suo secondo Open Day ... tutto il pomeriggio e la serata di sabato 6 maggio. Obiettivo della ... Segnala giornaledipuglia.com

Conoscere, cooperare e sostenere. A Palagiano torna l’open day della consulta delle associazioni - Conoscere, cooperare e sostenere: ancora una volta è il motto scelto dalla Consulta delle associazioni a Palagiano per il proprio Open day ... sul territorio. Sabato sei maggio numerosi stand ... Si legge su trmtv.it

A Palagiano il secondo Open Day della Consulta delle Associazioni