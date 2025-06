Sabatini sicuro | Chivu scelta giusta per l’Inter vale Inzaghi Guardate cosa ha fatto al Parma le alternative…

La scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter sta facendo discutere gli appassionati di calcio. Sandro Sabatini, noto giornalista, conferma che dopo molte alternative, questa è la decisione più sensata, valorizzando l’esperienza e le qualità del giovane tecnico. Ma sarà davvero la strada giusta per il club nerazzurro? Guardate cosa ha fatto al Parma e valutate voi stessi!

Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Tutti i dettagli. Sandro Sabatini ha analizzato sui propri canali social la scelta dell’ Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi. CHIVU INTER – « Dopo tanti no, Chivu è la scelta giusta. La migliore indubbiamente. Allenatore che dà un senso al suo passato, non tanto come giocatore ma come ex allenatore della Primavera dell’Inter. Dà un senso al suo presente di grande protagonista della salvezza del Parma. 7 partite e se l’è cavata benissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini sicuro: «Chivu scelta giusta per l’Inter, vale Inzaghi. Guardate cosa ha fatto al Parma, le alternative…»

In questa notizia si parla di: Scelta Sabatini Chivu Inter

Sabatini: «Cosa avevano da ridere quelli del Barcellona? Lewandowski, scelta discutibile» - Durante una recente puntata di "Calcio Selvaggio", Sandro Sabatini ha analizzato un episodio significativo della sfida Inter-Barcellona, focalizzandosi su come i giocatori blaugrana, in vantaggio 3-2, sembrassero già certi della vittoria.

Sabatini: “Mi espongo subito, Chivu vale Simone Inzaghi. Scelta giusta senza dubbio perché…” Partecipa alla discussione

Sabatini: “Mi espongo subito, Chivu vale Simone Inzaghi. Scelta giusta senza dubbio perché…” - Sul suo profilo social, il giornalista ha parlato della scelta dell'Inter di puntare sull'ex allenatore della Primavera e del Parma ... Lo riporta fcinter1908.it

Cristian Chivu, chi è il nuovo allenatore dell'Inter che firma per due anni - Il nuovo mister aveva da poco assunto il ruolo al Parma, era la sua prima esperienza in prima squadra ... milanotoday.it scrive

Sabatini: 'Chivu nuovo allenatore dell'Inter dopo il no di Fabregas e il no a De Zerbi' - Il giornalista ha poi aggiunto: 'Il no di Fabregas è arrivato dopo un contatto piuttosto debole fra le due società' ... Riporta it.blastingnews.com

INTER: CHIVU È IL NUOVO ALLENATORE #calcio #shorts