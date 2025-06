Sabatini approva | Inter? Chivu scelta giusta! Mi ricorda Inzaghi

Sandro Sabatini approva la scelta dell’Inter di affidarsi a Cristian Chivu, un colpo di scena che richiama alla mente le strategie di Inzaghi. L’esperto commentatore evidenzia come la decisione nerazzurra sia stata netta e decisa, senza esitazioni, proprio come quella di Simone Inzaghi prima del suo approdo sulla panchina interista. Ma cosa ci riserva il futuro con questa nuova guida? È solo l’inizio di un nuovo capitolo nerazzurro.

Sandro Sabatini si è espresso sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu per la sua panchina. Poi un paragone con la situazione di Simone Inzaghi prima dell’approdo in nerazzurro. IL RAGIONAMENTO – Sandro Sabatini si è così pronunciato sul suo account Youtube a proposito dell’ingaggio di Cristian Chivu da parte dell’Inter: «Il dualismo tra Vieira e Chivu non è mai esistito. L’Inter è andata netta, decisa sul tecnico rumeno. Dopo aver parlato con il Parma, i nerazzurri hanno chiuso per Chivu. Il sì dei ducali potrebbe aiutare l’Inter a intavolare trattative per alcuni calciatori degli emiliani: uno è Leoni, che i nerazzurri volevano già nello scorso anno; un altro è Sohm, regista il cui arrivo prevederebbe la cessione di Calhanoglu o Asllani; infine c’è Bonny, che non è all’altezza di Lautaro Martinez o Thuram ma può garantire un rendimento più efficace rispetto ad Arnautovic, Taremi e Correa». 🔗 Leggi su Inter-news.it